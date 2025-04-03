'Когда нас вернут?' Экс-тренер сборной РФ, который работал в 'Динамо', наехал на ФИФА

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев раскритиковал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за недостаточную категоричность в отношении возвращения команд из РФ в соревнования. Слова функционера о том, что он надеется на завершение войны в Украине, специалист посчитал слишком расплывчатыми.

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Об этом Игнатьев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". 84-летний москвич, который работал помощником Юрия Семина в киевскому "Динамо", при этом выразил уверенность в том, что не все зависит от Инфантино в вопросе допуска россиян к международным турнирам.

"Наверное, его формулировка не подходит, если бы такой большой начальник действительно принял решение, то высказал бы его более твердо. Не так обтекаемо, а нашел бы какие-то вещи, которые ближе нам. Мне кажется, что формулировка не слишком конкретная. Я бы хотел от такого начальника услышать какие-то вещи, которые ты всегда хочешь слышать от таких людей: что будет, когда нас вернут. Тогда понятно, что есть что-то конкретное. Конечно, многое не зависит от него. Есть люди, которые ведут его по жизни и диктуют, что необходимо", – сказал Игнатьев.

До этого олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова назвала слова Инфантино на конгрессе Европейского футбольного союза (УЕФА) о возвращении россиян преждевременными.

Как сообщал OBOZ.UA, УЕФА опозорился во время заседания конгресса, почтив память погибшего российского оккупанта.

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