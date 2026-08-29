Умар Нурмагомедов устроил понты перед боем в UFC и был сенсационно нокаутирован китайцем. Видео

Двоюродный брат знаменитого российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагодмедова Умар Нурмагомедов потерпел второе поражение в профессиональной карьере, сенсационно проиграв Сонгу Ядонгу в главном поединке турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае. Российский боец пропустил удар во втором раунде и впервые в карьере оказался в нокауте.

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Перед встречей Нурмагомедов оказался в центре внимания из-за высказываний о китайском сопернике, назвав его "грушей для битья".

В первом раунде Умар контролировал ход боя и действовал преимущественно на дистанции. Во второй пятиминутке Ядонг получил рассечение после столкновения головами, однако продолжил поединок.

На 1:48 второго раунда Нурмагомедов попытался провести тейкдаун. Ядонг встретил проход коротким правым апперкотом, после которого Умар потерял сознание и рухнул на настил. Рефери остановил поединок без последующего добивания.

После боя Нурмагомедов пообещал провести работу над ошибками и вернуться в октагон.

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