'Украинцы творят безобразие. Уничтожают': в сборной России взбесились из-за включения чемпионки мира в базу 'Миротворца'

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко возмутилась внесением чемпионки мира Ангелины Мельниковой в базу "Миротворца". Представительница страны-агрессора обвинила украинцев в "уничтожении" ее подопечной, которая открыто поддерживают войну.

Об этом Родионенко заявила в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина выразила надежду на то, что Мельниковой ничто не помешает выступать на международных турнирах, куда ее допустили в так называемом нейтральном статусе.

"Мельникову внесли в "Миротворец"? Это безобразие. Украинцы продолжают творить все, что хотят. Кого только не внесли в эту базу уже. Вопрос в том, что Ангелина недавно была на конгрессе Европейского гимнастического союза, а это лишний раз сподвигло их на то, что ее надо уничтожать. Они же вносят в эту базу где-то у себя и нас в известность не ставят, так что пусть вносят. Не думаю, что у Ангелины из-за попадания в этот список будут какие-то проблемы. Она допущена в нейтральном статусе", – сказала Родионенко.

Мельникова является олимпийской чемпионкой Токио-2020, а также победительницей первенства мира-2025. Она выступает за ЦСКА, что уже нарушает рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов из РФ к турнирам.

Также спортсменка баллотировалась в депутаты Воронежской городской думы от пропутинской партии "Единая Россия". Кроме того, на своей странице в социальной сети Instagram спортсменка демонстрировала символ войны Z, а также поддерживала сборы в помощь оккупантам.

