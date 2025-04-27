От тотальной безнадеги до камбэка: обзор матча 'Шахтер' – 'Динамо' и главные выводы сумасшедшей битвы грандов во Львове

Матч "Динамо" и "Шахтера" не разочаровал: от тотальной потери интриги до решающих метров и силовой борьбы за пространство. Это был матч, где не было какой-то особой тактической идеи от обоих тренеров, но было своевременное использование чужих ошибок. А еще – киевляне до сих пор непобедимы в УПЛ. Обо всех главных моментах Классического рассказывает OBOZ.UA.

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Стартовые составы

"Шахтер": Резник, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Грам, Энрике, Бондаренко, Марлон, Педриньо, Эгиналду, Кевин

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тимчик, Шапаренко, Михайленко, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко, Ванат

Первый тайм. Нокаут для "Динамо" через 15 минут

Все понимали, каков будет итог этого матча в таблице. Для киевлян на кону стояла возможность выиграть чемпионат в очной встрече с главным конкурентом; донецкий клуб мог отвлечь этот момент и предоставить возможность "Александрии" побороться за первое место. Поэтому именно "Шахтер" начал активно с главной ролью широких флангов. Всего-то вторая попытка принесла результат: забегание слева от Кевина прервали защитники, а вот другая попытка уже от Эгиналду стала успешной. Михавко сначала подарил мяч, а потом не успел за соперником и срезал его в штрафной - судья не колебался по поводу пенальти ни секунды. Кевин пробил так, чтобы не потащил никто, мяч ушел от Нещерета четко под штангу.

Дезорганизация в "Динамо" начиналась уже на уровне выхода из своей половины. Немало простора забрали у Шапаренко, тот постоянно кружил возле центрального круга и подходил назад. Важна была персональная роль Тобиаса, который играл против Ярмоленко и постоянно перекрывал ему воздух. Латерали катастрофически не успевали накрывать вингеров "Шахтера" в их атаках. А стартовать собственные попытки приходилось через пас от вратаря, без забросов за спину.

Горняки же подхватили инициативность и наращивали попытки. Подопечные Пушича провели новую атаку, Матвиенко никто не закрыл на втором темпе; его дальний выстрел голкипер потащил, но Попов никак не успевал помешать уже другому бразильцу. 2:0 с нескольких метров всего в 20 минутах.

"Динамо" смогло проснуться только после второго гола. На удобном счете и с преимуществом в контроле поля "Шахтер" садился очень низко, тем самым не давая места для быстрого продвижения. На потерю мяча киевляне попытались ответить высоким прессингом, однако Ванат в первом тайме только наблюдал за мячом, коснувшись его всего несколько раз без угрозы Резнику. Возник всего лишь один момент с подачи Дубинчака, но мимо ворот. "Шахтер" же, увидев, что динамовцы побежали, начал убивать темп. Скорости упали, фланги остановились, а передачи стали короче.

Несмотря на то, что обе команды вышли в боевых составах (не играл со старта только Судаков), большее желание было именно у горняков. 2 быстрые гола дали уверенности для доведения игры в раздевалку. Футболисты "Динамо" не успевали появиться в зоне передачи, а импульсивные решения приводили только к потерям и новому возвращению в оборону. Но даже в защите было много мелких фолов: Дубинчак бросался на Педриньо, Ярмоленко чуть не сорвал футболку с Грама, а Кабаев откровенно прыгал на Эгиналду. Шовковскому нужно было срочно менять и игроков, и их отношение к матчу, в то время как Пушич отправил всех хейтеров далеко за пределы арены.

Второй тайм. Кардинальный разворот игры

И как же качественно провел разговор коуча бело-синих. "Динамо" изменило подход к формированию атак: Шапаренко больше заходил с фланга, защитникам в этой зоне нужно было более внимательно контролировать его подключение. И именно этот шаг привел к голу. Пока защитники искали Шапу, Дубинчак получил оперативное пространство и выполнил роскошную точную подачу на Ваната – тот легко прошил головой Потрошителя и вернул интригу в Классическое. "Шахтер", ожидавший удобного мгновения на третий гол, внезапно был вынужден проснуться и бежать вперед снова. Но команда отказалась от атаки флангами, вингеры просто двигались по газону. Поэтому ярких контратак или прорывов на скорости больше не было до финального свистка.

А вот у киевлян особенно активизировался левый фланг: Ярмоленко не успевал при этом за такими скоростями, тогда как Дубинчак то и дело возникал на бровке и опасно простреливал к воротам Потрошителя. Уже через несколько минут после гола "Динамо" чуть не забило еще раз - тот же Ванат попал в штангу с нескольких метров. На такую активизацию соперника Пушич реагирует заменой 4(!) футболистов: уставших и ситуативно слабых игроков он снимает, выпуская Криськива, Алиссона, Траоре и Назарину. Смелое решение, однако, оно стало катастрофой.

Фантастически, как изменились события на поле. С 70-й минуты структуры не было у горняков: они долго строили атаки, а остановить киевлян еще на подступах к воротам не удавалось. Заменять чуть ли не половину состава в одно мгновение было ошибочным решением, свежие игроки очень долго входили в игру, из-за чего опорная зона "Шахтера" стабильно привозила. "Динамо" долго не нуждалось в заменах - Шовковский нашел слова, направившие стартовую злость на исправление ситуации. Горняки напоминали себя образца матча с "Колосом" – неуверенность и непонимание, что же делать.

Выход на поле Бражка и Пихаленка запустили чистый хаос. Обеим командам требовался всего 1 гол, чтобы забрать нужный результат, поэтому били ногами куда попадают. Получить копняка в борьбе за мяч стало обычным делом. На решающей стадии игры все же продолжало давление "Динамо" и на угловом Кабаев оказался там, где было нужно. Расстрел ворот Резника установил паритет в матче и сделал закономерным счет игры.

2:2 – украинское Классическое завершается ничьей. Это тот результат, который и должен быть: "Шахтер" наиграл на 2 гола в первом тайме, "Динамо" наиграло на 2 гола во втором; смелость Пушича на старте с правильными словами Шовковского в перерыве. Неплохая дуэль тренеров и футболистов, от которой выиграла "Александрия": за 4 тура до завершения УПЛ у команды Ротаня есть минимальное отставание от лидера и все еще может претендовать на золото. В то время как горняки почти фиксируют за собой бронзовую ступень таблицы.