'Украинское гражданство не променяю': в сети вспомнили интервью 22-летнего Владимира Кличко. Видео

Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко не один раз отказывался от смены гражданства. Еще в начале карьеры ему и его брату Виталию неоднократно предлагали получить паспорт гражданина Германии, где боксеры получили мировую известность, но каждый раз спортсмены отвечали отказом.

Telegram-канал "Бокс Украины" опубликовал раритетное видео, на котором 22-летний Владимир рассуждает о смене гражданства. Молодой на тот момент олимпийский чемпион Атланты-96 отметил, что никогда не откажется от Украины, а в других странах его все равно будут воспринимать как иностранца.

"Знаете, я украинское гражданство не променяю на какое-то другое, потому что тот человек, который находится в другой стране, не на своей родине, так или иначе является иностранцем и к нему относятся как к иностранцу. Ко мне относятся не как к иностранцу, ко мне относятся как к украинцу. Меня воспринимают, как украинца, и мой патриотизм украинцам нравится немцам", – говорил Кличк-младший в 1998 году.

Напомним, что Владимир провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).

До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

3 августа 2017 года в возрасте 41 года Кличко-младший завершил карьеру.

