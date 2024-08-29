Украинское дерби на US Open-2024 завершилось разгромом: кто победил в матче Свитолина – Калинина

Вторая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису – US Open-2024, который в эти дни проходит в Нью-Йорке. 29-летняя одесситка добилась этого права в противостоянии с соотечественницей Ангелиной Калининой, которую легко прошла в двух сетах – 6:1, 6:2.

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Теннисистки провели на корте 77 минут. За это время Свитолина восемь раз подала навылет, реализовала четыре из девяти брейкпоинтов и выиграла 27 активных розыгрышей. В свой пассив Элина записала пять двойных и 22 невынужденных ошибки.

Калинина отметилась шестью двойными и 19 невынужденными промахами. Также Ангелина не сумели реализовать ни одного брейкпоинта из двух своих попыток.

Теперь за путевку в 1/8 финала Свитолина поспорит с третьей ракеткой мира и хозяйкой кортов US Open-2024 Коко Гауфф. Соперницы дважды играли друг с другом и имеют в своем активе по одной победе. Причем американка победила нашу соотечественницу в финале одного из первых турниров нынешнего сезона в Окленде – 6:7, 6:3, 6:3.

Отметим, что в третьем круге американского Мейджора также сыграет киевлянка Марта Костюк. Ее соперницей будет еще одна хозяйка соревнований Эмма Наварро, которая занимает 12-е место в мировом рейтинге.

Как сообщал OBOZ.UA, на US Open был сыгран самый длинный матч в истории турнира в мужской сетке, в котором россиянин Карен Хачанов проиграл, ведя в счете 4:0 в решающем сете.

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