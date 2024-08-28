Россиянин проиграл 184-й ракетке мира с 4-0: на US Open сыгран самый длинный матч в истории

На кортах Открытого чемпионата США по теннису US Open-2024 накануне был сыгран самый длинный матч в истории турнира в мужской сетке соревнований. Мощнейшую битву уже в первом круге устроили британец Ден Эванс и представитель РФ Карен Хачанов, которым понадобилось все пять сетов для определения победителя.

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Теннисисты провели на корте 5 часов и 35 минут. Они на девять минут превзошли предыдущее достижение, которое было установлено аж в 1992 году. Тогда в полуфинале сражали швед Стефан Эдберг и американец Майкл Чанг.

Хачанов и Эванс подарили зрителям настоящую драму. Ее пик пришелся на заключительную партию. Россиянин, занимающий 22-ю строчку в мировом рейтинге, вел 4:0, однако затем теннисист из Великобритании (№184) перевернул все с ног на голову, выиграв шесть геймов подряд и забрал матч – 6:7, 7:6, 7:6, 4:6, 6:4.

Отметим, что самым длинным матчем в истории мужского тенниса наверняка еще очень долго будет оставаться противостояние американца Джона Иснера и француза Николя Маю. На Wimbledon-2010 они провели на корте нереальные 11 часов и 5 минут, которые растянулись на три игровых дня, а победу в решающей партии добыл Иснер со счетом 70:68.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла на старте US Open, проигрывая во втором сете 0:5, и вышла на Элину Свитолину.

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