Забрала скорая. Украинский вратарь-чемпион потерял сознание во время гимна Украины перед матчем. Видео

Необычный инцидент произошёл перед стартом матча чемпионата Украины по футболу в Первой лиге между "Подольем" и "Пробоем" в Хмельницком. Еще до стартового свистка во время исполнения государственного гимна потерял сознание основной вратарь гостей Иван Пицан.

Видео дня

За несколько мгновений до этого, когда камера показывала 35-летнего уроженца Калуша, уже было видно, что он плохо себя чувствует: голкипер еле стоял на ногах и тяжело дышал.

Само падение на газон в трансляцию не попало, однако в кадры попало, как заволновались присутствующие игроки, увидев случившееся.

Футболисту оперативно оказали помощь сначала партнеры по команде, после чего медицинский персонал на скорой помощи эвакуировал пострадавшего в больницу.

На момент публикации этой новости никаких официальных сообщений о здоровье Пицана не поступало.

Его место в воротах занял Максим Коваленко. Встреча завершилась вничью 1:1: сначала на 33-й минуте забил защитник гостей Иван Белый, а вскоре после перерыва счёт сравнял форвард хозяев Евгений Профатило.

Для "Пробоя" это пятый набранный балл в сезоне, команда занимает 12-е место в таблице. "Подолье" идёт 15-м, имея в активе два очка.

Иван Пицан присоединился к "Пробою" весной 2024 года. За это время он провёл 36 матчей, в 19 из которых сохранил ворота "сухими". Опытный вратарь помог клубу стать вице-чемпионом Украины среди аматоров, финалистом Кубка области и бронзовым призёром чемпионата области. В прошлом сезоне именно его "золотой" сейв в финале Второй лиги принёс "Пробою" чемпионский титул.

7 августа клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с Пицаном по взаимному согласию.

Причиной назывались проблемы со здоровьем, из-за которых голкипер не мог продолжать профессиональную карьеру. Однако уже 29 августа вратарь неожиданно вернулся в состав команды и снова занял место в рамке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!