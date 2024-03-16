Украинский клуб в дебютном сезоне стал вице-чемпионом регулярного сезона Суперлиги Favbet

В субботу, 16 марта в чемпионате Украины по баскетболу играются очередные поединки Суперлиги Favbet. Баскетбольный клуб "Ривне" в Ивано-Франковске обыграл "Политехнику-Галичину" (103:78) и гарантировал себе второе место по итогам регулярного чемпионата. Это первый сезон в истории клуба в топ-дивизионе.

Ривненская команда очень уверенно начала игру, выиграв первую четверть 33:17, реализовав 7 из 9 трехочковых. Во второй четверти львовской команде удалось выровнять игру, но еще один рывок в начале третьей четверти увеличил преимущество Ривне до 20 очков и этот гандикап команде удалось удерживать до конца матча.

Почти всю четвертую четверть Ривне доигрывал достойно сыгравших игроками ряды запасных, помогли команде впервые преодолеть отметку в 100 набранных очков (ранее только Днепр в этом сезоне набирал 100 за матч, это ему удалось 4 раза).

В субботу, 16 марта, в чемпионате Украины по баскетболу играют очередные поединки Суперлиги Favbet. Баскетбольный клуб "Ривне" в Ивано-Франковске обыграл "Политехнику-Галичину" (103:78) и гарантировал себе второе место по итогам регулярного чемпионата. Это первый сезон в истории клуба в топ-дивизионе.

6 игроков Ривне набрали 10+ очков, а больше всего баллов у Артема Водолазского – 20. Отметим и Дмитрия Тимощука, который завершил игру с 6 очками, 7 подборами и 10 передачами. У Политехники-Галичины самым результативным стал Дмитрий Ходов с 25 очками.

Ривне-ОШВСМ одержал свою 18-ю победу в сезоне и гарантировал себе второе место по итогам регулярного чемпионата, который команда Михаила Переверзия завершит завтра, 17 марта, матчем против Прикарпатья-Говерлы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Ривне — Политехника-Галичина 103:78 (33:17, 18:21, 34:19, 18:21) / статистика

Ривне-ОШВСМ: Джойнер 13, Смит 10+5 подборов, Соловьев 12+5 подборов + 6 перехватов, Мочалов 6, Водолазский 20 – старт; Шепелев 16+5 подборов, Гаскинс 13, Тимощук 6+7 подборов + 10 передач, Герасимчук 3, Чиж 2, Поносов 2

Политехника-Галичина: Ходов 25+5 подборов, Карпюк 12+12 подборов, Смитюх 6, Федчук 3, Сафонов 12 – старт; Бачурин 10, Качанов 5 – 7 потерь, Ковальчук 3, Путько 2, Бартоломеев 0