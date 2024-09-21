Украинский футболист забил потрясающий победный гол с 24 метров прямым ударом со штрафного. Видео

Полузащитник "Карпат" Тарас Сакив отметился отметился феноменальным ударом с 24 метров в 7-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге. 26 -летний футболист принес победу своей команде в гостевом матче против "Черноморца".

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На 52-й минуте Ярослав Кисиль нарушил правила против Амбросия Чачуа, сбив того с ног. Рефери без раздумий поставил штрафной удар.

Исполнять наказание взялся Сакив и сделал это отменно. Мяч, после "выстрела", словно на радиоуправлении прошел над стенкой и влетел в угол ворот.

В итоге этот гол стал единственным и победным в поединке. Для Тараса это стало первым голом за 32 матча проведенных в футболке "Карапат" с января 2023-го.

Львовский клуб благодаря этой победе набрали 8 очков и переместились на 9-е место.

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