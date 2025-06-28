Украинский футболист забил фантастический гол рабоной. Видео

На Кубке Ивано-Франковского района был забит гол, который мог бы украсить любой профессиональный турнир. В полуфинальном матче между "Клубивцами" из одноименного села в Тысменицкой городской общине и ивано-франковским "Металлистом" 21-летний защитник гостей Ярослав Семьянчук сравнял счёт в компенсированное время, исполнив настоящий футбольный шедевр.

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На последних минутах игры Семьянчук оказался с мячом в непростой позиции и вместо обычного удара решился на эффектный трюк. Он пробил рабоной, скрестив ноги, ударил по мячу задней ногой. Круглый снаряд сделал дугу и точно влетел в дальний верхний угол.

Этот момент не только принёс "Металлисту" ничью 3:3, но и вызвал восторг в соцсетях, где видео гола собрало сотни просмотров и хвалебных комментариев.

Ответный матч полуфинала состоится в воскресенье, 29 июня.

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