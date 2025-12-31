Украинский футболист 'Шахтера' покинул Украину и улетел в Канаду выступать за новый клуб

Украинский полузащитник "Шахтера" Иван Лосенко продолжит карьеру за океаном. Донецкий клуб отправил 21-летнего футболиста в канадский "Монреаль", который выступает в элитном чемпионате Америки - Главной лиге соккера (MLS).

Канадский клуб официально объявил о переходе Лосенко на правах аренды сроком на один год. Соглашение предусматривает опции продления аренды до июня 2027 года, а также на сезон-2027/28, после чего "Монреаль" сможет выкупить контракт игрока. При этом "Шахтер" сохранил за собой право обратного выкупа за неразглашаемую сумму.

Иван Лосенко является воспитанником академии "Шахтера" и родом из Белозерского Донецкой области. Текущий сезон он начинал в УПЛ в составе "Кудривки", куда был отдан в аренду в августе 2025 года. За этот клуб полузащитник провел 13 матчей во всех турнирах, в большинстве из них выходил в стартовом составе и результативными действиями не отметился.

Ранее Лосенко также выступал на правах аренды за "Ингулец", где осенью 2024 года дебютировал в профессиональном футболе и вскоре забил свой первый гол. На международном уровне он защищал цвета сборных Украины U16, U19 и U21, а за молодежную команду дебютировал в сентябре 2023 года в товарищеском матче против Германии.

В "Монреале" рассчитывают, что украинец быстро адаптируется в новой команде. В клубе отметили его хорошую технику, видение поля и умение начинать атаки из глубины, подчеркнув, что личные качества игрока помогут ему безболезненно влиться в коллектив.

