Украинский футболист с капитанской повязкой вывел мадридский "Реал" на первый матч под руководством Моуриньо. Видео

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел на поле с капитанской повязкой мадридского клуба в первом матче после назначения Жозе Моуриньо. Предсезонная встреча с "Алькорконом" завершилась минимальной победой "сливочных" со счетом 1:0.

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Поединок состоялся 24 июля на стадионе "Альфредо Ди Стефано" и проходил в закрытом формате. В этой игре состоялся дебют Жозе Моуриньо после его официального возвращения на пост главного тренера "Реала".

Лунин провел на поле около 70 минут, после чего тренерский штаб полностью обновил состав. Единственный мяч был забит на 81-й минуте: 19-летний Даниэль Яньес реализовал пенальти. При этом ранее одиннадцатиметровый не сумел использовать Арда Гюлер.

Для украинца это уже не первый опыт капитанства в мадридском клубе. В официальном матче Ла Лиги он выводил "Реал" на поле с первых минут 4 апреля 2026 года, когда команда разгромила "Мальорку" со счетом 4:0.

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