Украинский футболист-чемпион забил фантастический гол с 25 метров. Видео

Полузащитник киевской "Оболони" Руслан Черненко отметился потрясающим ударом в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. 31-летний чемпион Первой лиги (2017/18) и лучший бомбардир Первой лиги (2020/21) забил победный гол в ворота житомирского "Полесья" (1:0).

На 10-й минуте гости убежали во фланговую контратаку. Александр Осман отдал передачу в центр штрафной площадки, но игроки "Полесья" смогли выбить мяч. Он попал к Черненко и тот не долго думая отправил круглый снаряд точно в девятку.

Несмотря на то, что вокруг футболиста "Оболони" находилось трое защитников, они не помешали ему сотворить настоящий шедевр.

Для Черненко, который защищает цвета столичной команды с сентября 2022 года, это стало шестым забитым мячом во всех турнирах. Также на счету хавбека 4 результативные передачи.

Отметим, что "Полесье" со 2-й минуты выступало в меньшинстве после удаления Сергея Чоботенко, который получил красную карточку за фол последней надежды против Егора Прокопенко.

Эта победа позволила "Оболони" набрать 18 очков и впритык приблизиться к 12-му месту, которое находится выше зоны вылета. "Полесье" с 33 пунктами 6-е.

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