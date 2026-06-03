Украинский чемпион мира по прыжкам в высоту отказался выступать на Бриллиантовой лиге снялся с этапа

Знаменитый украинский легкоатлет Олег Дорощук не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, который пройдет 4 июня. Действующий чемпион мира в помещении по прыжкам в высоту снялся с соревнований из-за повреждения и продолжает восстановление перед следующими стартами.

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Имя 24-летнего спортсмена исчезло из обновленного стартового протокола турнира накануне соревнований. Этап в столице Италии должен был стать для Дорощука первым выступлением в летнем сезоне после триумфального чемпионата мира в помещении, где он завоевал для Украины историческое "золото".

"Было небольшое повреждение. Сейчас уже восстанавливаюсь и готовлюсь к следующим стартам. Хотел бы 19 июня соревноваться в Дохе, но пока не уверен", – сказал Дорощук в интервью "Суспільне Спорт".

Ожидается, что следующим возможным турниром для украинского спортсмена станет этап Бриллиантовой лиги в Дохе, запланированный на 19 июня. Окончательное решение о его участии будет зависеть от хода восстановления.

Дорощук является чемпионом мира в помещении 2026 года и чемпионом Европы в помещении 2025 года. На Олимпийских играх в Париже он занял шестое место, установив личный рекорд на высоте 2,31 м.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошедших выходных Ярослава Магучих с результатом 1.97 м выиграла 3-й этап Бриллиантовой лиги, который состоялся в Рабате. Еще одна представительница нашей страны – Юлия Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой страны, прыгнула на 1.91 м и заняла 4-е место.

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