Украинец с историческим рекордом выиграл чемпионат мира по легкой атлетике. Видео

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук впервые в карьере стал чемпионом мира по легкой атлетике-2026, выиграв соревнования в польском Торуне. Его победа стала первой в истории Украины в мужских прыжках в высоту на мировых первенствах в помещениях.

Дорощук взял высоту 2,30 м с первой попытки и оказался единственным участником финала, кто сделал это без ошибок. Мексиканец Эрик Портильо также преодолел эту планку, но лишь с третьей попытки, что определило распределение позиций.

Судьба "золота" решалась на высоте 2,33 м: ни один из спортсменов не сумел ее покорить, после чего итоговое место определили по количеству попыток. Украинец завершил турнир на первом месте, опередив соперника по дополнительным показателям.

В финале выступали 12 атлетов, включая Ву Санхьока, Яна Штефелу, Ромейна Бекфорда и Реймонда Ричардса. На высоте 2,26 м в борьбе оставалась половина участников, а уже на следующей планке Дорощук вышел в лидеры.

Эта награда стала первой для Украины в мужских прыжках в высоту на чемпионатах мира в помещении за последние 12 лет. Также она принесла стране второе "золото" на турнире в Торуне: ранее Ярослава Магучих и Юлия Левченко завоевали "золото" и "серебро" в женском секторе.

Для Дорощука это третье выступление на чемпионатах мира в помещении: ранее он занимал четвертое и пятое места. В 2025 году украинец стал чемпионом Европы в помещении с личным рекордом 2,34 м.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Ярослава Магучих добыла "золото" в невероятном финале в секторе в прыжках в высоту чемпионата мира-2026 по легкой атлетике в помещении, который проходит Торуни. Наша соотечественница стала сильнейшей благодаря успешной попытке на 2,01 метра, став единственной, кому покорилась планка.

