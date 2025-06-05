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Украинский боксер отказался выступать под флагом России несмотря на угрозы. История юного героя из Энергодара

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,5 т.
Украинский боксер отказался выступать под флагом России несмотря на угрозы. История юного героя из Энергодара

Украинский школьник и юный боксер Марк Комаров из временно оккупированного Энергодара отказался представлять Россию на международных соревнованиях, несмотря на давление и прямые угрозы. За проявленную стойкость и гражданскую позицию девятиклассник 5 июня был удостоен государственной награды "Майбутнє України".

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Украинский боксер отказался выступать под флагом России несмотря на угрозы. История юного героя из Энергодара

По данным Департамента образования и науки Запорожской области, Марку пытались навязать выступления под флагом страны-агрессора после полномасштабного вторжения. Оккупационные власти угрожали разлучить мальчика с бабушкой, если он откажется сотрудничать. Несмотря на это, юный спортсмен остался верен своей стране.

Украинский боксер отказался выступать под флагом России несмотря на угрозы. История юного героя из Энергодара

До начала полномасштабного вторжения Марк жил с бабушкой в Энергодаре, учился в гимназии №2 и активно занимался боксом. После захвата города он вместе с семьей был вынужден покинуть родной дом и сейчас проживает в городе Нетешин Хмельницкой области, где продолжает тренироваться.

"За мужество, стойкость и патриотизм Марк Комаров – ученик Энергодарской гимназии №2 – награждается знаком "Будущее Украины". Он – украинец, который, несмотря на давление и угрозы, отказался завоёвывать медали для государства-агрессора", – заявила директорка департамента образования Людмила Бухарина. По её словам, у Марка большое спортивное будущее именно в Украине.

Украинский боксер отказался выступать под флагом России несмотря на угрозы. История юного героя из Энергодара

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