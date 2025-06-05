Украинский боксер отказался выступать под флагом России несмотря на угрозы. История юного героя из Энергодара

Украинский школьник и юный боксер Марк Комаров из временно оккупированного Энергодара отказался представлять Россию на международных соревнованиях, несмотря на давление и прямые угрозы. За проявленную стойкость и гражданскую позицию девятиклассник 5 июня был удостоен государственной награды "Майбутнє України".

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По данным Департамента образования и науки Запорожской области, Марку пытались навязать выступления под флагом страны-агрессора после полномасштабного вторжения. Оккупационные власти угрожали разлучить мальчика с бабушкой, если он откажется сотрудничать. Несмотря на это, юный спортсмен остался верен своей стране.

До начала полномасштабного вторжения Марк жил с бабушкой в Энергодаре, учился в гимназии №2 и активно занимался боксом. После захвата города он вместе с семьей был вынужден покинуть родной дом и сейчас проживает в городе Нетешин Хмельницкой области, где продолжает тренироваться.

"За мужество, стойкость и патриотизм Марк Комаров – ученик Энергодарской гимназии №2 – награждается знаком "Будущее Украины". Он – украинец, который, несмотря на давление и угрозы, отказался завоёвывать медали для государства-агрессора", – заявила директорка департамента образования Людмила Бухарина. По её словам, у Марка большое спортивное будущее именно в Украине.

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