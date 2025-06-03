'Будущее Украины': Зеленский наградил детей, которые проявили себя в сложных жизненных обстоятельствах. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с украинскими детьми и вручили им новую награду "Будущее Украины". Ею будут награждать маленьких украинцев, которые проявили себя в сложных жизненных ситуациях и во время обстоятельств, вызванных войной.

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Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, а детали раскрыли в Офисе президента. Он с женой встретился с детьми, которые прошли через оккупацию, депортацию, потери, с теми, кто помогал другим, поддерживал наших военных, занимался волонтерством.

Среди них 16-летний Дмитрий Амальский с Николаевщины, который во время пожара в доме достал из пламени своего девятилетнего брата, передал его маме, а сам пытался потушить огонь.

Восьмилетний Захар Бабак из Луцка. После того, как его папа-военный попал в плен, 22 месяца подряд каждую неделю вместе с мамой участвует в акциях в поддержку пленных и пропавших без вести воинов.

14-летний Андрей Балабанов, 11-летний Назар Донец и 14-летний Артем Шемигон с Харьковщины, которые до приезда спасателей помогли выбраться из воды мужчине, провалившемуся под лед.

11-летняя Маргарита Гаряга, которая выжила после бомбежки дома в Мариуполе, где погибли девять ее родных. Спасатели смогли помочь девочке, ее маме и соседям только благодаря тому, что Маргарита из-под завалов звала на помощь.

16-летняя Адриана Гой из Хмельницкой области, которая до приезда медиков реанимировала двухлетнего мальчика, попавшего в ДТП. Благодаря этому удалось спасти его и доставить в больницу уже в стабильном состоянии.

17-летний Илья Завальный на Житомирщине с помощью веток спас друга, который провалился под лед. Рядом никого не было, поэтому парень самостоятельно оказал всю необходимую помощь.

13-летний Кирилл Ильяшенко, который во время российского ракетного обстрела Сум 13 апреля этого года спас пассажиров автобуса, загоревшегося после удара. Несмотря на то, что ему в голову попали три осколка, он разбил окно, выбрался из автобуса и помог другим.

15-летний боксер Марк Комаров из Энергодара, который во время пребывания в оккупации отказался выступать за Россию на спортивных соревнованиях.

Восьмилетняя Диана Костыря, которая во время пребывания в оккупации на Херсонщине пела гимн Украины, ежедневно развешивала на доме украинские флаги, свои рисунки с национальной символикой и прятала все, когда слышала, что идут российские оккупанты.

16-летняя Ольга Лактионова с Херсонщины, которая спасла из реки Ингулец девочку, тонувшую подо льдом.

Двое подростков из Ривненской области – 15-летний Максим Миронец и 14-летний Павел Подвишенный – несмотря на сильное течение смогли спасти из воды тонувшую женщину и вызвали вместе с друзьями медиков и полицейских.

15-летняя Кира Обединская и 14-летний Александр Радчук, которые пережили депортацию из Мариуполя, потеряли родных, но нашли в себе силы свидетельствовать о преступлениях России на международных площадках.

14-летний Константин Орехов из Киевской области, который в 2022 году спас сестру и дедушку после попадания в их дом российской ракеты.

16-летний Тимофей Потеряйло из Днепра, который помогал пострадавшим и спасателям на местах ракетных ударов, вытащил из-под стекла почти без сознания женщину, а также играл на бандуре, чтобы собрать деньги на поддержку украинских воинов.

17-летняя Илона Тарасова, которая с первых дней оккупации села на Харьковщине, несмотря на риск для своей жизни, передавала украинским защитникам информацию о перемещении врага.

16-летний Кирилл Шавкун, который на лодке спасал людей из-под воды после подрыва Каховской ГЭС. Несмотря на угрозы оккупантов мальчик убеждал сверстников не предавать Украину.

"Вы – наше будущее. Я очень горжусь, что у нас такие дети, дети с такими ценностями, с таким чувством правильного. Хотел бы вас поблагодарить за ваши поступки, за вашу смелость, а самое главное – за ваше неравнодушие", – отметил глава государства.

"Герой не тот, кто не боится и никогда не плачет, а тот, кто даже когда боится, все же делает правильный поступок. Я хочу еще раз вас за это поблагодарить – за ваши поступки и за то, какие вы есть", – отметила Елена Зеленская.

Из-за масштабной воздушной тревоги, которую объявляли по всей стране, часть встречи пришлось провести в укрытии. Там дети рассказали Зеленским свои истории и поинтересовались тем, как президент и первая леди настраиваются перед важными встречами, где берут силы и как находят правильные слова в самые сложные моменты.

"Война в любом случае на всех нас влияет, безусловно. Но я не могу себе позволить расслабиться, потому что у меня такая ответственность и должность президента Украины. Не имею права иногда быть мягким или сомневаться", – сказал им гарант.

Он выразил благодарность каждому ребенку, а их родителям и родным – за воспитание.

Отличие президента "Будущее Украины" – это новая награда, которую Зеленский государства утвердил своим указом 29 мая, а уже на следующий день издал первый указ о награждении 24 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, День защиты детей в нашей стране отныне – 20 ноября, во Всемирный день ребенка. Соответствующий указ 30 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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