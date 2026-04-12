Максим Иншаков
Украинские гимнастки покорили Париж своей красотой. Фото

Украинские гимнастки опубликовали серию фотографий из Парижа после завершения этапа Гран-при во Франции. Спортсменки показали, как провели время в столице и какие места посетили вместе с тренерами.

Этап Гран-при по художественной гимнастике в Тье завершился, после чего сборная Украины отправилась в Париж. Там спортсменки провели время вне соревнований и сделали ряд снимков на фоне известных локаций города.

Фотографии в своих социальных сетях опубликовала Полина Карика и Таисия Онофрийчук. На кадрах также запечатлены также Анастасия Икан и Полина Городнича.

Гимнастки показали прогулки по городу и основные достопримечательности французской столицы.

Отметим, что на этапе в Тье украинская сборная по художественной гимнастике завоевала две медали. Команда показала результат в групповых упражнениях, а также вошла в число лидеров индивидуальных соревнований.

Соревнования проходили 4–5 апреля 2026 года. В групповом многоборье украинские гимнастки заняли первое место с результатом 49.100 балла, опередив команды Франции и Казахстана и завоевав "золото".

В финале упражнений с пятью мячами сборная Украины взяла "серебро", уступив только хозяйкам турнира.

В состав команды, которая выиграла "золото", вошли Елизавета Азза, Диана Баева, Валерия Перемета, Александра Ющак, Кира Ширикина и Полина Городнича.

В индивидуальном многоборье Украину представляла Полина Карика. Она заняла пятое место с итоговым результатом 104.450 балла. Лидер сборной Таисия Онофрийчук этот этап пропустила, но порадовала болельщиков автограф-сессией.

Ранее в марте Таисия Онофрийчук занимала первые места на этапах Гран-при в Эстонии и Испании, а также выиграла "золото" многоборья на Кубке мира в Софии. В конце февраля сборная Украины также стала первой в многоборье на международном турнире в Эстонии.

Как сообщал OBOZ.UA, видео с тренировки Таисии Онофийчук стало вирусным в сети. Камера подсмотрела тяжелые тренировки 17-летней гимнастки.

