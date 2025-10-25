Украинские футболисты устроили массовую потасовку во время матча УПЛ. Видео

Во Львове состоялось дерби между "Карпатами" и "Рухом" в рамках десятого тура Украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась нулевой ничьей и массовой потасовкой между футболистами обеих команд.

Видео дня

В компенсированное время Игорь Краснопир и Богдан Слюбик "зарубились" на левом фланге атаки "Карпат". Затем подключился еще центрбек хозяев Педрозу. Слюбик до такой степени боролся за мяч, что в какой-то момент даже прыгнул грудью на него.

В результате круглый снаряд вышел за боковую линию, а арбитр остановил поединок, чтобы спросить о состоянии Слюбика.

После этого на поле вспыхнула короткая стычка с участием нескольких игроков.

Арбитр ограничился двумя предупреждениями: жёлтые карточки получили Ростислав Лях и Жан Педрозу.

После десяти туров чемпионата "Карпаты" занимают десятое место с 12 очками, "Рух" находится на пятнадцатой позиции, имея 7 баллов.

