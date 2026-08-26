Где смотреть сборную Украины по баскетболу в отборе ЧМ-2027: расписание трансляций

Мужская сборная Украины по баскетболу продолжает подготовку к матчам второго этапа квалификации чемпионата мира-2027.

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Уже 28 августа наша команда сыграет первый отборочный матч августа, в котором в номинально домашней игре в Риге (билеты здесь) встретится со сборной Греции. 31 августа украинская сборная сыграет на выезде против Черногории.

Трансляцию обоих матчей смотрите в прямом эфире на "Суспильне Спорт" и "Киевстар ТВ". Матч против Греции 28 августа начнётся в 19:00, а игра с Черногорией состоится 31 августа в 21:30.

Турнирная таблица перед стартом второго этапа

Испания – 5 побед, 1 поражение

Украина – 4 победы, 2 поражения

Черногория – 4 победы, 2 поражения

Португалия – 3 победы, 3 поражения

Греция – 3 победы, 3 поражения

Грузия – 3 победы, 3 поражения

По итогам второго этапа три лучшие сборные группы I выйдут в финальную часть чемпионата мира-2027. Всего европейскую квоту на мировое первенство получат 12 команд.

Чемпионат мира-2027 пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.

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