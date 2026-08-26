Где смотреть сборную Украины по баскетболу в отборе ЧМ-2027: расписание трансляций
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Мужская сборная Украины по баскетболу продолжает подготовку к матчам второго этапа квалификации чемпионата мира-2027.
Уже 28 августа наша команда сыграет первый отборочный матч августа, в котором в номинально домашней игре в Риге (билеты здесь) встретится со сборной Греции. 31 августа украинская сборная сыграет на выезде против Черногории.
Трансляцию обоих матчей смотрите в прямом эфире на "Суспильне Спорт" и "Киевстар ТВ". Матч против Греции 28 августа начнётся в 19:00, а игра с Черногорией состоится 31 августа в 21:30.
Турнирная таблица перед стартом второго этапа
- Испания – 5 побед, 1 поражение
- Украина – 4 победы, 2 поражения
- Черногория – 4 победы, 2 поражения
- Португалия – 3 победы, 3 поражения
- Греция – 3 победы, 3 поражения
- Грузия – 3 победы, 3 поражения
По итогам второго этапа три лучшие сборные группы I выйдут в финальную часть чемпионата мира-2027. Всего европейскую квоту на мировое первенство получат 12 команд.
Чемпионат мира-2027 пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!