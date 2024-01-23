Украинская теннисистка вышла в полуфинал Australian Open-2024

Украинка Людмила Киченок стала полуфиналисткой первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Australian Open-2024. 31-летняя теннисистка из Днепра добилась этого успеха вместе с Еленой Остапенко из Латвии в женском парном разряде.

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В четвертом круге девушки, которые посеяны на супертурнире в Мельбурне под №11, за 1 час и 45 минут одолели французскую пару Каролин Гарсия/Кристина Младенович. Для этого Елене и Людмиле хватило двух партий – 7:6, 6:4.

За это время латвийско-украинский дуэт шесть раз подал навылет, выиграл 22 активных розыгрыша и реализовал три из девяти брейкпоинтов. В пассиве Остапенко и Киченок по три двойных и невынужденных ошибок.

В битве за путевку в финал Australian Open-2024 теннисистки сразятся с четвертыми сеянными Эрин Роутлиффе (Новая Зеландия) и Габриэлой Добровски (Канада). Отметим, что совсем недавно Киченок в паре с Остапенко выиграла турнир в австралийском Брисбене.

И для украинки, и для латвийки этот выход в полуфинал стал первым в истории турниров Большого шлема в парном разряде. Обе теннисистки до этого доходили настолько далеко только в миксте на Wimbledon.

Отметим, что в женском одиночном разряде Марта Костюк проиграла четвертьфинал Australian Open-2024 Коко Гауфф из США – 6:7, 7:6, 2:6.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне первая ракетка Украины Элина Свитолина со слезами на глазах вынуждена была сняться с четвертьфинала Australian Open. А вот еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира из Беларуси и сенсационно преодолела четвертый круг соревнований.

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