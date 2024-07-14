Украинская теннисистка снялась с матча против россиянки, отказавшись играть на турнире в Будапеште

Девятая ракетка Украины Катарина Завацкая (№197 WTA) оказалась от участия в турнире WTA 250 в Будапеште. 14 июля, она должна была сыграть в финале квалификации против российской теннисистки Екатерины Макаровой (№177 WTA).

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Как сообщает BTU, после стартовой победы над чешкой Джессикой Малечковой (№467 WTA) – 6:4, 7:5, 24-летняя уроженка Луцка почувствовала боль в горле и решила не рисковать своим здоровьем.

Отметим, что накануне вторая ракетка Украины Элина Свитолина (№21 WTA) отказалась выступать на турнире WTA 250 в Палермо, Италия. В своем заявлении 29-летняя одесситка объяснила свой поступок проблемами со здоровьем.

Как сообщал OBOZ.UA, зимой прошлого года Завацкая, которая является шестикратной победительницей турниров Международной федерации тенниса и чемпионкой турнира ITF W100 во Франции, обручилась с российским теннисистом Аленом Авидзбою (№844 АТР), с которым встречается более 6 лет.

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