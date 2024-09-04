Украинская теннисистка с победой над россиянкой вышла в полуфинал US Open-2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала полуфиналисткой Открытого чемпионата США по теннису US Open 2024 в парном разряде. Наша соотечественница добилась права побороться за решающий матч турнира вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

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Девушки противостояли дуэту Анны Данилиной из Казахстана и ​москвички Ирины Хромачевой, которая выступает без флага. Поединок продлился 106 минут и завершился победой Киченок и Остапенко в двух партиях – 7:6, 6:4.

В активе украино-латвийской пары две подачи навылет, два реализованных брейкпоинта из 10 и 27 выигранных активных розыгрыша. Кроме того, дуэт показал невероятные 87% реализации первой подачи. Также девушки совершили шесть двойных и 41 невынужденную ошибки.

Теперь в полуфинале US Open 2024 Киченок и Остапенко сразятся с еще одной россиянкой – Вероникой Кудерметовой, которая выступает в паре с Чжань Хаоциин из Тайваня. Отметим, что оба дуэта уже заработали по 190 тысяч долларов.

Ранее от участия в парном разряде US Open-2024 отказалась лучшая теннисистка Украины Марта Костюк.

Как сообщал OBOZ.UA, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, которая родилась в Москве и до 2012 года выступала под флагом России, отметилась позорным поведением во время матча US Open.

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