Лучшая теннисистка Украины отказалась выходить на корты US Open и снялась с турнира в парном разряде

Первая ракетка Украины Марта Костюк снялась с Открытого чемпионата США в парном разряде. Вместе с румынской теннисисткой Елена-Габриэла Русе 22-летняя киевлянка должна была сыграть во втором круге US Open против чешки Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд из США, посеянных под третьим номером.

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На момент публикации новости причины отказа выступать неизвестны.

Накануне Марта Костюк (№19 WTA) в третьем круге одиночного турнира US Open проиграла местной теннисистке Эмме Наварро (№12 WTA) – 4:6, 6:4, 3:6.

Елена-Габриэла Русе свой матч 1/16 финала также проиграла. В трех сетах 26-летняя уроженка Бухареста уступила Пауле Бадосе.

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