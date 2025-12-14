УкраїнськаУКР
Украинская теннисистка перевернула финал и выиграла престижный турнир во Франции

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,7 т.
Седьмая ракетка Украины Ангелина Калинина (№155 WTA) второй раз стала победительницей турнира WTA 125 в Лиможе. В финале 28-летняя уроженка Новой Каховки обыграла вторую сеяную из Франции Эльзу Жакмо (№59 WTA) со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

Калинина уверенно начала первый сет, взяв инициативу на своих подачах и несколько раз реализовав брейк-поинты, что позволило ей выиграть сет 6:3.

Во втором сете Жакмо смогла переломить ход игры: она действовала более агрессивно на приёме и смогла отыграть брейки, выиграв сет 6:4. Решающий третий сет стал настоящей битвой, где спортсменки обменивались брейками, а исход встречи определился лишь на последних геймах.

Французская теннисистка в решающем сете вела 5:3 и готова была подавать на матч, но Калинина проявила характер, сделав важнейший брейк. После этого украинка взяла четыре сета подряд, оформив тяжелую победу.

Для Калининой это был первый турнир за последние полгода: в последний раз она выходила на корт в начале июня, когда не смогла доиграть стартовый матч на турнире WTA 125 в Бари. Это уже второй титул WTA 125 в карьере нашей соотечественницы — три года назад она побеждала на этих же кортах в Лиможе.

В обновленном рейтинге Калинина, которая до турнира занимала 155-е место, поднимется почти на 30 позиций.

