Украинская теннисистка Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/8 финала US Open-2026. Видео

украинская теннисистка Марта Костюк в блестящем стиле вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США US Open 2026. Наша соотечественница добыла путевку в 1/8 финала американского мейджора благодаря победе над так называемой нейтральной спортсменкой Екатериной Александровой – 6:3, 6:2.

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Соперницы провели на корте 77 минут. За это время Костюк четыре раза подала навылет, реализовала пять из девяти брейкпоинтов, а также выиграла 22 активных розыгрышей. В то же время киевлянка записала в своей актив четыре двойных и 17 невынужденных ошибок.

Украинка достаточно уверенно взяла первый сет, а вот второй начала со счета 0:2. Однако Костюк именно в этот момент активизировалась и просто снесла соперницу с корта, выиграв шесть геймов подряд и закрыв матча.

Соперницей Марты в четвертом круге будет победительница пары Анна Ли (США) – Линда Носкова (Чехия).

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Юлия Стародубцева совершила камбэк со счета 1:6, 4:5 и впервые в карьере вышла в третий круг US Open.

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