Украинская теннисистка отыгралась с 1:6, 4:5 и установила исторический рекорд на US Open-2026

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сотворила потрясающий камбэк в матче второго круга Открытого чемпионата США US Open-2026. Наша соотечественница в поединке против представительницы Греции Марии Саккари трижды была в шаге от вылета с турнира, но сумела пробиться дальше – 1:6, 7:6, 6:2.

Видео дня

26-летняя уроженка Каховки провалила первую партию, взяв лишь один гейм. После этого украинка уверенно брала реванш, ведя во втором сете 4:1, однако проиграла четыре гейма подряд и позволила соперницы добраться до матчболов.

Саккари трижды могла закрывать поединок, но Стародубцева сумела отыграться и выиграть партию на тайбрейке. А в решающий момент украинка набрала потрясающий темп и не оставила шансов соперницы.

Таким образом, Юлия впервые в карьере пробилась в третий круг US Open. Ее следующей соперницей будет промежуточная первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, которую украинка сенсационно выбила на Roland Garros в мае нынешнего года.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне старта US Open 2026 года букмекеры отказались принимать ставки на победу украинки Марты Костюк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!