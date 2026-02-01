Знаменитая украинская прыгунья в высоту вернулась после родов и победила на первом же турнире

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко успешно вернулась в соревновательный сектор после рождения ребенка и сразу же выиграла национальный старт, пишет "Суспильне". Призерка Олимпийских игр-2024 стала победительницей командного чемпионата Украины-2026, который стал для нее первым турниром с сентября прошлого года.

30-летняя Геращенко не выступала почти полтора года. Ее предыдущий старт состоялся в сентябре 2024 года в финале Бриллиантовой лиги, после чего спортсменка взяла паузу из-за беременности и рождения ребенка, а затем постепенно возобновила тренировки.

Возвращение Ирины состоялось на командном чемпионате Украины, где ей противостояли Оксана Окунева, Лилия Клинцова, Ирина Бессмертная и другие ведущие украинские прыгуньи.

Геращенко начала соревнования с высоты 1,70 м и уверенно преодолела ее с первой попытки. Аналогичным образом она взяла планки 1,75 м и 1,80 м, последняя из которых гарантировала ей место на пьедестале. Высоту 1,80 м, кроме Геращенко, смогли преодолеть лишь Окунева и Бессмертная, однако на отметке 1,83 м они остановились, тогда как Ирина взяла эту высоту с первой попытки.

Решающее преимущество Геращенко обеспечили успешные прыжки на 1,83 м, 1,86 м и 1,90 м, все с первой попытки. После взятия 1,90 м спортсменка эмоционально отреагировала на результат, после чего попробовала покорить 1,94 м, однако три попытки оказались неудачными.

В 2026 году Ирина Геращенко стала лишь 13-й спортсменкой в мире, сумевшей взять высоту 1,90 м. Среди этих атлеток три представительницы Украины: Ярослава Магучих, преодолевшая 2,03 м, Юлия Левченко с результатом 1,94 м и сама Геращенко, вернувшаяся в сектор с победы.

