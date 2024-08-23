Украинская призерка ОИ назвала 'максимальную боль' Олимпиады-2024

Украинская спортсменка синхронного плавания Марина Алексеева назвала пятое место на Олимпиаде-2024 гораздо лучшим результатом, чем потенциальное четвертое. По мнению бронзовой призерки Игр в Токио-2024 "деревянная медаль" – это максимальное разочарование от соревнований.

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Об этом Алексеева заявила в интервью изданию NV.ua. 23-летняя харьковчанка отметила, что вместе с сестрой Владиславой показала на соревнованиях в столице Франции лучший результат сезона, а потому считает выступление на Играх в Париже практически идеальными.

"Как по мне, пятое место – это все же не так печально, как четвертое. У наших байдарочников было четвертое место, когда мы с ними встречались, то они все время ходили очень расстроенные. Олимпийская медаль – это главная цель в жизни спортсмена, но ты финишируешь в шаге от этой цели. Вот оно – это максимальная боль. Поэтому я считаю, что четвертое – гораздо больнее, чем пятое", – сказала Алексеева.

Отметим, что на Олимпийских играх в Париже сборная Украины добыла 12 наград, из которых три "золотые", и вошла в топ-25 медального зачета.

Как сообщал OBOZ.UA, самая титулованная спортсменка Украины на Олимпиадах Ольга Харлан призналась, что "золота" Парижа-2024 могло и не быть, если бы она не уговорила Алину Комащук вернуться в сборную Украины.

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