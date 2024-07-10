Украинская чемпионка отказалась выступать в 1/8 финала Wimbledon и снялась с турнира

Знаменитая украинская теннисистка Людмила Киченок снялась с Wimbledon. 31-летняя днепрянка вместе с хорватом Мате Павичем должны были провести матч второго круга в миксте против дуэта Ульрикке Эйкери/Максимо Гонсалес (Норвегия/Аргентина).

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Причина отказа Киченок и Павича от выступления в 1/8 финала Открытого чемпионата Англии на момент публикации новости неизвестна.

Как сообщал OBOZ.UA, Киченок является действующей победительницей Wimbledon в миксте. 13 июля прошлого года Людмила и Мате победили дуэт Йоран Флиген (Бельгия) / Сюй Ифань (Китай) 6:4, 5:7 (9:11), 6:3.

Отметим, что впервые в истории нашей страны украинка выиграла взрослый финал Wimbledon в парном смешанном разряде. Последний раз Украина брала титул на турнире Большого шлема 15 лет назад, когда Екатерина и Алена Бондаренко победили дуэт Азаренко/Пеер в финале Australian Open-2008.

Ключевым в первом сете финала в Лондоне стал 7-й гейм, где украинско-хорватская пара сделала брейк. Во второй партии на корте шла равная борьба, которая завершилась на тай-брейке. У Людмилы и Павича был матчбол, однако они не смогли его реализовать.

Все решилось в третьем сете, где при счете 4:3 наша соотечественница и ее партнер сделали брейк.

Как сообщал OBOZ.UA, на Wimbledon-2024 украинские теннисистки установили национальный рекорд на турнирах Большого шлема.