Украина установила историческое достижение в мировом теннисе

Впервые в истории пять украинских теннисисток сыграют во 2-м круге турнира Grand Slam. В следующий раунд Wimbleldon вышли Марта Костюк (№19 WTA), Элина Свитолина (№21 WTA), Даяна Ястремская (№27 WTA), Дарья Снигур (№130 WTA) и Юлия Стародубцева (№153).

Видео дня

До этого лучшим результатом Украины на этой стадии турнира было 4 спортсменки. Такое случалось три раза

На Australian Open в 2018 году Украина была представлена Свитолиной, Цуренко, Костюк и Екатериной Бондаренко.

На US Open-2020 выступали Ястремская, Костюк, Козлова и Екатерина Бондаренко. В 2024 на Australian Open во 2-й круг пробились Свитолина, Цуренко, Костюк и Ястремская.

В мужском теннисе Украина имела максимально 3 теннисиста на Australian Open-2011 (Долгополов, Стаховский, Марченко).

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м круге Wimbledon Элина Свитолина в трех сетах разобралась с Магдой Линетт (№44 WTA) из Польши – 7:5, 6:7 (9:11), 6:3.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!