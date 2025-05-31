Украинская чемпионка-легкоатлетка разрыдалась после выступления в Кении. Видео

Чемпионка Универсиады (2019) в метании молота Ирина Климец не смогла показать никакого результата на этапе Континентального тура по лёгкой атлетике, который прошёл в столице Кении Найроби. 30-летняя уроженка Волынщины выполнила три попытки, но ни одна из них не была засчитана.

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Победу в соревнованиях одержала канадка Кемрін Роджерс с результатом 77,93 метра. Второе место заняла датчанка Катрін Якобсен (74,21 м), третьей стала американка Джейні Кассанавойд (74,17 м).

Ирина призналась, что в один момент просто разрыдалась, как ребёнок. Она не стала скрывать свои эмоции и подчеркнула, что это нормально — чувствовать себя плохо, когда что-то не получается. Она объяснила, что не хочет создавать в соцсетях иллюзию идеальной жизни, ведь за кадром есть не только успехи, но и боль, разочарование и тяжёлые периоды.

"Сегодня я пережила одну из тех минут, когда все кажется тяжелым и непролазным. И знаю, что не одна такая. Каждый из нас проходит через моменты боли, когда кажется, что не вытянешь. И это абсолютно нормально - испытывать боль, печаль, уныние, уныние. Это часть нашего пути", – написала спортсменка в Instagram.

По словам украинки, сила — не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься, даже когда это очень трудно. Ирина призвала не бояться эмоций, а воспринимать их как часть роста и развития.

Напомним, что в начале августа 2022 года Климец произвела настоящий фурор на чемпионате Европы, который проходил в Германии. 28-летняя уроженка Волынщины установила исторический рекорд нашей страны, а также сорвала овации Олимпийского стадиона в Мюнхене.

Во время традиционного представления спортсменов Ирина предстала в национальном украинском образе – на голове был желто-синий венок, а в волосы были вплетены ленты, такого же цвета.

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