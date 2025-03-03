Украинская биатлонистка в роскошном стиле выиграла медаль чемпионата мира среди юношей

Украинская биатлонистка Александра Меркушина принесла нашей стране первую медаль юниорского чемпионата мира, который в эти дни проходит в шведском Эстерсунде. Наша соотечественница стала третьей в гонке с массовым стартом и завоевала бронзовую награду.

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Меркушина неудачно начала для себя гонку, допустив сразу два промаха на первом огневом рубеже. Однако украинка демонстрировала высокую скорость прохождения трассы и постепенно вкатилась в масс-старт.

20-летняя спортсменка затем выбила все 10 мишеней, несмотря на тяжелейшие погодные условия. Участницам гонки мешал порывистый ветер, который заставлял их постоянно вносить поправки в стрельбу.

В решающий момент лидеры начали промахиваться, а вот Александра сумела не выбить лишь одну мишень на "стойке" и пошла на третьем месте на финальный круг.

Украинка приехала к финишу бронзовым призером, причем наша биатлонистка отстала от победительницы всего на 17,5 секунд, имея в пассиве на один промах больше. Для Украины это первая награда турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская биатлонистка Елена Городна остановилась в шаге от медали в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира в шведском Эстерсунде из-за падения чилийской соперницы.

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