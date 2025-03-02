Биатлонистка из Чили упала перед украинкой и лишила ее медали на чемпионате мира. Видео

Украинская биатлонистка Елена Городна остановилась в шаге от медали в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира в шведском Эстерсунде, заняв четвертое место. До "бронзы" ей не хватило всего 1,1 секунды, а ситуацию на последнем круге серьезно осложнил неожиданный инцидент на трассе.

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Перед украинкой упала биатлонистка из Чили Констанца Казанова Нуньез, что заставило Городну сбавить скорость и потерять драгоценное время. В такой плотной борьбе даже небольшая задержка сыграла решающую роль – в итоге бронзовую медаль завоевала француженка Амандин Менжен, которая финишировала на доли секунды быстрее.

Золотую награду выиграла австрийка Анна Андексер, показав лучшую скорость на трассе и допустив всего один промах. "Серебро" досталось шведке Саре Андерссон, которая также сделала один неточный выстрел, но сумела удержаться на подиуме.

Несмотря на досадный эпизод, Городная продемонстрировала высокий уровень, обойдя многих сильных соперниц.

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