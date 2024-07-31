Украинки драматично упустили 'бронзу' Олимпиады-2024 в академической гребле

Женская сборная Украины по академической гребле стала пятой на Олимпийских играх 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. "Сине-желтые", цвета которых у соревнованиях парных четверок защищали Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова, преодолели 2000 метров дистанции за 6:23.05.

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Наши девушки очень классно начали финальный заезд, взяв высокую скорость и идя вровень с лидерам Нидерландами. "Оранжевые" демонстрировали невероятный темп и постепенно отрывались от соперниц, а украинки уверенно удерживали вторую позицию.

После половины дистанции команда Украины шла третьей, опережая ближайших оппоненток более чем на две секунды. За 500 метров до финиша "сине-желтые" также спокойно шли на "бронзу".

Однако заключительный отрезок гонки, перед которым стало понятно, что "золото" разыграют Нидерланды и Великобритания, полностью перевернул все расклады. Наши девушки потеряли в темпе и пропустили вперед не только немок, но и швейцарок, и остались без олимпийской награды.

Еще более драматичной получилась борьба за первое место. Британки невероятным образом накатили в концовке на 15 сотых секунды опередили нидерландок. Победителя смог определить лишь фотофиниш.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина отказалась от одной лицензии на Олимпийские игры-2024 в академической гребле.

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