Украина отказалась от лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже

Украина отказалась от одной лицензии на Олимпийские игры-2024 в академической гребле, сообщает "Суспильне Спорт" со ссылкой на главного тренера сборной Николая Чуприну. Причиной такого решения стали замены в составе четверки парной, куда попала обладательница лицензии в одиночном разряде.

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В общей сложности "сине-желтые" на протяжении отборочного цикла Олимпиады завоевали пропуски на Игры-2024 в трех дисциплинах: кроме четверки и двойки, Евгения Довгодько (в девичестве Нимченко) принесла сборной историческую первую квоту в женской одиночке.

Однако затем возник вопрос со здоровьем первого номера четверки Натальи Довгодько. Тренерский штаб посадил в лодку Евгению и увидел, что с ней все у команды получается гораздо лучше.

"Проблема заключается в том, что выигранная одиночная лицензия именная. То есть, если мы хотим кого-то заменить в одиночке, мы этого сделать не можем. Или Евгения Довгодько соревнуется, или никто. Основной класс, который мы отрабатывали три года и который может очень достойно выступить на Олимпиаде, — это четверка, чтобы она была максимально сильной и командной, а не четыре сильнейшие одиночницы", – сказал тренер.

После того, как Украине разрешили провести замену, тренерский совет вместе с спортсменами единодушно решил, что для команды лучше Евгения Довгодько: "Меньше нервов, больше результата и он стабильнее", – подытожил Чуприна.

Таким образом полностью состав четверки выглядит следующим образом Евгения Довгодько, Дарья Верхогляд, Екатерина Дудченко и Анастасия Коженкова. Наталья Довгодько также отправится во Францию в статусе запасной.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Прямая трансляция стартов – на "Суспильне спорт" и региональных телеканалах "Суспильного".

Евгения Довгодько (в девичестве Нимченко) замужем за Иваном Довгодько, известным украинским гребцом. Наталья Довгодько является его сестрой.

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