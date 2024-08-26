Украинки досрочно выиграли группу ЧМ-2024 по баскетболу 3х3 U-18 и вышли в четвертьфинал

Женская сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 досрочно выиграла группу и вышла в плей-офф чемпионата мира.

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Украинки стартовали с двух побед, обыграв Мексику 18:14 и Таиланд 21:11. После того, как Мексика обыграла Марокко 11:8, стало ясно, что Украина точно завершит групповой этап на первом месте.

В последнем туре Украина сыграет с Марокко, а Мексика с Таиландом, каждой из которых украинки имеют преимущество по глазным встречам. Эти матчи пройдут в среду, 28 августа.

В четвертьфинале Украина сыграет со второй командой группы С, где играют Кыргызстан, Япония, Индия и Китай. Матчи плей-офф состоятся в пятницу, 30 августа.

Ранее национальная женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завершила чемпионат Европы-2024 на стадии четвертьфинала.

Как сообщал OBOZ.UA, федерация баскетбола Украины получила из ФИБА официальное письмо с подтверждением квалификации мужской и женской сборных Украины 3х3 на чемпионат мира U-23.

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