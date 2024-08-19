Сборные Украины по баскетболу 3х3 сыграют на чемпионате мира U-23

Федерация баскетбола Украины получила из ФИБА официальное письмо с подтверждением квалификации мужской и женской сборных Украины 3х3 на чемпионат мира U-23.

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В этом году квалификационными для участия на чемпионате мира U-23 стали соревнования Лиги наций 3х3. На чемпионат мира путевки получали действующие чемпионы мира (США у мужчин, Нидерланды у женщин), хозяева предстоящего чемпионата мира, а также 13 победителей конференций Лиги наций – семь конференций из Европы, в том числе три U-21, две в Африке и Азии, по одной в Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Остальные участники были добраны к общему количеству 20 сборных по рейтингу выступления в конференциях Лиги наций. Обе наши сборные U-23 заняли итоговые вторые места в своей конференции "Европа 3" и по рейтингу стали одними из лучших, кто не получил прямую путевку на мировое первенство.

В мужских соревнованиях сыграют: Украина, Франция, Китай, Германия, Литва, Латвия, Израиль, Нидерланды, Египет, Испания, Монголия, Италия, Чили, США, Новая Зеландия, Япония, Алжир, Бенин, Аргентина, Кения.

В женских соревнованиях на чемпионат мира получили квалификацию: Украина, Китай, США, Германия, Франция, Египет, Монголия, Япония, Венгрия, Испания, Польша, Нидерланды, Чили, Израиль, Италия, Австрия, Бенин, Новая Зеландия, Кения, Уганда.

Чемпионат мира U-23 по баскетболу 3х3 пройдет с 11 по 15 сентября в Улан-Баторе, Монголия.

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