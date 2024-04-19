Украинка Костюк выиграла матч-триллер у третьей ракетки мира. Видео

Вторая ракета Украины Марта Костюк пробилась в полуфинал крупного теннисного турнира в немецком Штутгарте с призовым фондом в 800 тысяч долларов. Наша соотечественница в невероятном трехчасовом триллере обыграла третью ракетку мира Коко Гауфф из США.

Соперницы провели на корте 2 часа 49 минут, а украинка была сильнее в трех партиях – 3:6, 6:4, 7:6 (8:6). За это время Костюк подала одну подачу навылет и реализовала восемь из 21 брейкпоинта. В свой пассив Марта записала сразу десять двойных ошибок.

Проиграв первый сет и начав второй с упущенной своей подачей, украинка сумела вернуться в матч. Костюк взяла вторую партию, а в третьей теннисистки подарили зрителями просто фантастический поединок. При счете 5:4 в свою пользу Марта не реализовала три матчбола, а затем проиграла и следующий гейм.

Гауфф вышла подавать на итоговый триумф, но 21-летняя киевлянка совершила обратный брейк и перевела поединок в тай-брейк. В нем Марта вела со счетом 6:2, но позволила соперница отыграть еще четыре матчбола. Однако после этого Костюк выиграла два гейма и отправила американку домой.

Теперь в полуфинальном поединке украинка сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой. Девушек дважды сводила жеребьевка, однако выходили они на корт один раз – в минувшем году Марта без шансов проиграла в двух сетах 2:6, 1:6. А буквально полтора месяца назад Костюк вышла в следующий круг турнира в Индиан-Уэллсе без борьбы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла россиянку Мирру Андрееву в четвертьфинале турнира в Руане.

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