Знаменитая украинская теннисистка обыграла россиянку и вышла в полуфинал крупного турнира

Третья ракетка Украины Ангелина Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира во французском Руане с призовым фондом в 232 тысячи долларов. Этого права наша соотечественница добилась благодаря победе в третьем круге соревнований над россиянкой Миррой Андреевой.

Для победы 27-летней уроженке Новой Каховки хватило двух партий и 96 минут – 6:4, 7:5. За это время Калинина один раз подала навылет и реализовала семь из девяти брейкпоинтов. В свой пассив Ангелина записала две двойные ошибки.

При этом во второй партии украинка вели со счетом 5:2, однако позволила сопернице совершить камбэк и сравнять счет. Однако Андреевой это не помогло – юная спортсменка без флага в решающий момент упустила свою подачу и покинула турнира серии WTA 250.

За выход в решающий матч соревнований Калинина поспорит с Магдой Линетт из Польши. До этого девушки один раз уже встречались – в 2018 году Ангелина уступила в двух партиях 4:6, 6:7.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Марта Костюк невероятным образом вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в немецком Штутгарте, отыграв пять матчболов в поединке против китаянки.

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