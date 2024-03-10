Вице-чемпионка Олимпиады отказалась играть против украинской теннисистки на крупном турнире в США

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) без борьбы прошла в 1/8 турнира WTA 1000, проходящем в американском Индиан-Уэллсе. Соперница 21-летней киевлянки – чешка Маркета Вондроушова (№7 WTA) отказалась выходить на корт, без объяснения причины снявшись с соревнований.

В битве за четвертьфинал Марта сразится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой (№24 WTA) и Беатрис Хаддад Майя (№13 WTA) из Бразилии. Девушки начнут игру 11 марта в 05:00 по киевскому времени.

Отметим, что в третьем круге Марта Костюк обыграла представительницу Японии Маи Хонтаму (№120 WTA) - 6:4, 6:2.

Напомним, что Вондроушова является обладательницей "серебра" Олимпиады-2020 в Токио. В полуфинале Маркета обыграла украинку Элину Свитолину.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Костюк призналась, что ей было невероятно тяжело выходить на корт против российских теннисисток после полномасштабного вторжения РФ. Первый поединок против представительниц страны-агрессора состоялся в мае-2022 и сложился для нее очень непросто.

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