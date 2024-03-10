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Вице-чемпионка Олимпиады отказалась играть против украинской теннисистки на крупном турнире в США

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
4,6 т.
Вице-чемпионка Олимпиады отказалась играть против украинской теннисистки на крупном турнире в США

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) без борьбы прошла в 1/8 турнира WTA 1000, проходящем в американском Индиан-Уэллсе. Соперница 21-летней киевлянки – чешка Маркета Вондроушова (№7 WTA) отказалась выходить на корт, без объяснения причины снявшись с соревнований.

Вице-чемпионка Олимпиады отказалась играть против украинской теннисистки на крупном турнире в США

В битве за четвертьфинал Марта сразится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой (№24 WTA) и Беатрис Хаддад Майя (№13 WTA) из Бразилии. Девушки начнут игру 11 марта в 05:00 по киевскому времени.

Отметим, что в третьем круге Марта Костюк обыграла представительницу Японии Маи Хонтаму (№120 WTA) - 6:4, 6:2.

Вице-чемпионка Олимпиады отказалась играть против украинской теннисистки на крупном турнире в США

Напомним, что Вондроушова является обладательницей "серебра" Олимпиады-2020 в Токио. В полуфинале Маркета обыграла украинку Элину Свитолину.

Вице-чемпионка Олимпиады отказалась играть против украинской теннисистки на крупном турнире в США

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Костюк призналась, что ей было невероятно тяжело выходить на корт против российских теннисисток после полномасштабного вторжения РФ. Первый поединок против представительниц страны-агрессора состоялся в мае-2022 и сложился для нее очень непросто.

Вице-чемпионка Олимпиады отказалась играть против украинской теннисистки на крупном турнире в США

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