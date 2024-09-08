Украинец стал чемпионом Паралимпиады-2024 и покорил сеть невероятными эмоциями. Видео

Украинец Виктор Дидух стал настоящим звездой в социальных сетях после победы в финале на Паралимпиаде-2024 в Париже. 37-летний львовянин выиграл "золото" в настольном теннисе, обыграв китайца Шуай Жао в классе MS8 (теннисисты играют стоя, имеют нарушение движений обеих рук или ног, умеренно одной ноги или отсутствие конечностей).

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Осознав, что он стал чемпионом Паралимпийских игр, Дидух расплакался, после чего взял украинский флаг.

Эмоции украинского параатлета не оставили равнодушными пользователей интернета. За день видео с Дидухом несколько сот тысяч просмотров в соцсети Х (бывшая Twitter).

Для Виктора это стало вторым "золотом" Паралимпийских игр в карьере. В Рио-2016 Дидух вместе с Максимом Николенко и Михаилом Поповым стал чемпионом в командном турнире.

Также в активе нашего соотечественника два "серебра" Токио-2021 (в "одиночнике" и "команднике). На Параиграх в Париже Дидух ранее вместе с Ириной Шинкаревой завоевал "бронзу" в миксте.

Виктор Дидух - двухкратный чемпион мира (2014, 2022) в одиночных турнирах. В 2023 году – чемпион Европы в одиночном и парном разрядах.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский легкоатлет Игорь Цветов на Паралимпиаде-2024 заставил россиян второй раз подряд слушать украинский гимн.

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