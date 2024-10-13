Украинец Михайлюк великолепно дебютировал за новый клуб НБА, набрав 16 очков

Атакующий защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел первый матч с клубом Национальной баскетбольной ассоциации "Ютой Джаз". Воспитанник школы "Черкаських Мавп", Украинец в матче против "Сан-Антонио" сыграл 16 минут и 33 секунды, набрав 16 очков

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В активе 27-летнего баскетболиста 2/4 двухочковых, 3/9 трехочковых и 3/3 штрафных. Также наш соотечественник отметился одним подбором и двумя результативными передачами. Фоллов и потерь не делал.

Несмотря на такую успешную игру украинца "Юта" потерпела поражение со счетом 120:126.

Как сообщал OBOZ.UA, Михайлюк подписал договор с новым клубом в начале августа. Согласно соглашению Свят получит 15 миллионов долларов.

Святослав Михайлюк прошлый сезон провел в составе "Бостона" и стал чемпионом НБА. Украинец отыграл 41 матч в регулярном сезоне и 8 в плей-офф.

За профессиональную карьеру игрок сборной Украины также выступал за "Лейкерс", "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк Никс" и "Шарлотт". В целом украинский баскетболист провел в НБА 293 игры, в которых набирал 6,3 очка + 1,7 подбора + 1,3 передачи за 16 минут на паркете.

Как сообщал OBOZ.UA, Святослав Михайлюк стал вторым в истории представителем нашей страны, которому удалось завоевать титул чемпиона НБА. Он поделился своими эмоциями от получения титула.

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