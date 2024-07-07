Святослав Михайлюк: Хотелось поддержать свою страну во время финала НБА, ведь я горжусь быть украинцем

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк стал вторым в истории представителем нашей страны, которому удалось завоевать титул чемпиона НБА. Свят прошел весь сезон и выиграл финал в составе Бостона, а Селтикс, завоевав 18-й трофей, стали самой титулованной командой за всю историю лиги.

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Святослав рассказал о своем историческом сезоне с Селтикс, впечатлениях от финала и патриотических акциях во время и после завершения чемпионской серии НБА.

Мечтал ли Святослав Михайлюк, начиная свой баскетбольный путь в Черкассах, о такой баскетбольной карьере?

– Мечты были, но это были только мечты. Всегда хотелось, как и всем детям, начинающим играть в баскетбол, попасть в НБА. Получить этот шанс сыграть здесь, провести удачную карьеру. Но стать чемпионом НБА – это что-то невероятное. Только двум игрокам, мне и Славе Медведенко удалось выиграть этот титул — ему с Лейкерс, мне с Бостоном — это две титулованные франшизы в истории лиги. Это все очень невероятно и мне до сих пор не верится, что я был частью этого исторического сезона.

Это очень эмоциональный момент для меня, как для игрока из Украины, начинавшего свой путь еще очень маленьким парнем в Черкассах. Дойти до чемпионского титула вместе с одной из лучших команд НБА в истории… Мой первый тренер Максим Михельсон был со мной на пятой игре, это было невероятное.

Ты уже опытный игрок, но было ли у тебя волнение, когда впервые вышел на площадку в финале НБА?

– Немножко было, но все равно в первом матче, когда я впервые вышел в финале, уже все было решено. Потом был четвёртый матч серии, который мы играли в Далласе и у меня была возможность поиграть 10-13 минут. Я бы не сказал, что было волнение, но эмоции были очень яркими.

За счет чего удалось соединить всех звезд Бостона вокруг одной цели?

– Понимание баскетбола, плюс это была лучшая команда, в которой я выступал в контексте взаимопонимания между игроками. Все были на одной странице, не было такого, что кто-то не любил кого-то. На площадке и за ее пределами все были как лучшие друзья. Взаимопонимание между игроками было наилучшим, которое я видел за все годы своей карьеры. Так было, когда я играл в детстве, в 14-15 лет в Черкаських Мавпах, тогда люди были так связаны между собой. Очень мне это напоминало, что у нас было в Бостоне. Очень приятно было приходить в зал каждый день и работать с этими людьми.

Чему ты научился за этот сезон в составе лучшей команды НБА?

– Лучшему пониманию баскетбола, но это не только об этом году, а обо всех командах в которых я играл. И в Бостоне я увидел, как это делается в чемпионских организациях. Это очень большой опыт, как на площадке, так и за ее пределами. Всё было на очень высоком уровне. И очень важно – это отношения с людьми. Если все на одной странице, все понимают, что делать, это очень облегчает процесс.

Как возникла идея выйти на празднование с флагом Украины?

– Мой друг и тренер пронесли флаг на арену. Так было задумано, что если мы выиграем, я буду с флагом Украины. Сделали фотку, которую теперь не сотрешь, 100-200 лет, сколько будет эта фотография существовать, там всегда будет флаг Украины.

Также было и с кроссовками с надписью "Слава Украине", с которыми я вышел на четвертый матч. Хотелось поддержать страну в это тяжелое время, чтобы все это увидели.

Я не тот человек, который делает много репостов в соцсетях, но для меня важно делать такие уступки или делать то, о чем люди, возможно, не знают. Люди не знают о том, что у нас с Алексеем Ленем есть фонд, в который мы вместе вложили немалую сумму денег. Фонд работает в том числе и в родном городе Черкассах, там этим занимаются мои родители. Мы помогаем переселенцам, помогаем найти для них дома и предоставить людям еду. Я очень горжусь быть украинцем и всегда поддерживаю страну так, как могу.

Насколько важно для тебя добиться успеха со сборной Украины?

– Всегда хочется играть за сборную, я всегда приезжаю в команду с большими амбициями и целями. На Евробаскете-2022 я думал, что у нас были очень большие шансы попасть… Я бы сказал попасть в топ-4. Но игра с Польшей была очень важна, но не получилось. Поэтому нужно работать дальше и я думаю, что у нашей сборной очень большие шансы, если собрать всех игроков, чтобы все понимали, что нужно сделать для успеха. У нас есть молодые игроки, есть ветераны, очень интересная сборная.

Свят, что бы ты пожелал молодым украинским игрокам, которые, глядя на твой успех, только начинают свой путь в баскетболе?

- Первое – это верить в себя. Ведь если человек в себя не верит, нет никакого смысла работать. Чтобы они понимали, кто вокруг них, чтобы окружающие их люди хотели лучшего для тебя, а не для себя. В юном возрасте очень тяжело понять, что кто от тебя хочет. Мне с этим очень повезло, это оказывает большое влияние на развитие карьеры.

И работать, очень много работать, не слушать посторонние мнения. Надо понимать, что все может получиться, не важно, откуда ты из Черкасс, из Киева, из любого другого уголка Украины. Если ты работаешь и веришь в себя, понимаешь, что можешь чего-то добиться – все получится.