Украинец Михайлюк провел лучший матч в сезоне НБА. Видео

Игрок сборной Украины Святослав Михайлюк провел лучший официальный матч сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Атакующий защитник второй раз подряд сыграл за "Юту Джаз", причем только второй раз в сезоне выйдя в старте против "Портленда".

Видео дня

27-летний воспитанник школы "Черкаських Мавп" сыграл 21 минуту и набрал 13 очков

В активе нашего соотечественника 2/3 двухочковых и 3/4 трехочковых бросков. Также Свят отметился 8 подборами, отдал 4 результативные передачи и сделал 1 перехват. В пассиве – 3 потери и 2 фола. "Юта" выиграла 141:99, что явилось первой победой для украинского баскетболиста в этом сезоне.

В общей сложности Святослав провел пять матчей в этом сезоне НБА, в среднем играя 14.2 минуты, набирая 6.0 очка, 1.8 подбора и 1.6 передачи.

10 октября Михайлюк провел первый неофициальный матч с "Ютой". Черкасчанин в предсезонном матче против "Сан-Антонио" сыграл 16 минут и 33 секунды, набрав 16 очков.

Как сообщал OBOZ.UA, Михайлюк подписал договор с новым клубом в начале августа. Согласно соглашению Свят получит 15 миллионов долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!