Украинец Михайлюк дебютировал за 'Юту' в официальном матче. Видео

Атакующий защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел первый официальный матч с клубом Национальной баскетбольной ассоциации "Ютой Джаз". До этого 27-летний игрок сборной Украины пропустил 5 поединков.

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Воспитанник школы "Черкаських Мавп" в матче против "Денвера" сыграл 15 минут и набрал 6 очков

В активе нашего соотечественника 2/5 трехочковых. Также Свят отметился одним подбором и двумя результативными передачами. Михайлюк сделал один перехват, выполнил один неточный двухочковый бросок и совершил две потери и два фола.

Несмотря на такую игру украинца "Юта" потерпела поражение со счетом 103:129.

10 октября Михайлюк провел первый неофициальный матч с "Ютой". Воспитанник школы "Черкаських Мавп", в предсезонном матче против "Сан-Антонио" сыграл 16 минут и 33 секунды, набрав 16 очков

Как сообщал OBOZ.UA, Михайлюк подписал договор с новым клубом в начале августа. Согласно соглашению Свят получит 15 миллионов долларов.

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