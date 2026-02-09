'Полетела щучкой': украинская биатлонистка упала во время смешанной эстафеты на Олимпиаде-2026 и боялась 'поймать блэкаут'

Украинская биатлонистка Александра Меркушина потерпела падение во время своего этапа в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026. Дебютантке зимних Игр доверили заключительный этап в миксте, но после хорошего начала 21-летняя спортсменка не поняла, как оказалась на животе и потеряла драгоценные секунды. Но впоследствии смогла немного отыграться и финишировать восьмой.

В высокогорном Антхольце Александра потерпела падение на первом круге, когда находилась за спиной у опытной австрийки Лизы Терезы Гаузер.

"У меня все было очень хорошо – и пристрелка, и начало тоже, я считаю, было хорошее до падения. Потом я полетела немножечко, как говорится, щучкой. Немножко испугалась, но надо было быстро подняться и вернуться в борьбу", – призналась Меркушина-младшая "Суспільному".

"Я стояла в спине за австрийкой, и просто, честно, не знаю, как это произошло. В один момент я просто открываю глаза и понимаю, что лечу по снегу уже на животе. И такая: а что произошло? Я так и не поняла, как упала. Но пока не имею даже в голове, как это произошло", – отметила Александра.

В целом, украинка была более-менее довольна своим выступлением, ведь трасса и условия в Антхольце очень коварные.

"Если говорить о моем состоянии, я чувствовала себя нормально, знала, что здесь очень легко поймать, как мы это называем, блэкаут. Когда ты бежишь, бежишь, бежишь, а потом у тебя темнеет в глазах, и все, дальше ты бежать не можешь. Поэтому я подходила к этой гонке с осторожностью. Все-таки берегла силы на финишный круг, для того раскладывала понемногу и держала тактическую дистанцию с соперниками", – отметила Меркушина.

Следующей в биатлонной программе Олимпиады-2026 запланирована мужская индивидуальная гонка. Она состоится во вторник, 10 февраля, в 14:30 по киевскому времени.

