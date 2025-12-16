Непобедимого боксера Глеба Бакши (6-0, 4 КО), который после оккупации Крыма начал выступать под флагом России, представили под флагом Украины перед следующим профессиональным боем. В Instagram промоутерской компании Queensberry фактически "вернули" нашей стране чемпиона мира-2019, сделавшего карьеру в составе сборной РФ.

На постере написано, что следующий поединок средневеса Бакши состоится 10 января. При этом за спиной боксера развевается желто-синий флаг.

После огласки в СМИ Queensberry удалила снимок с флагом Украины, заменив его нейтральным изображением Бакши.

Напомним, что Глеб Бакши родился в Симферополе и в юношеские годы выступал за Украину, становился чемпионом страны среди юниоров и призером молодежных соревнований, а в 2010–2014 годах входил в состав различных сборных Украины.

После оккупации Крыма он начал выступать на турнирах в России, а на чемпионате мира 2019 года представлял сборную РФ и в весовой категории до 75 кг завоевал золотую награду, победив в финале филиппинца Эмира Феликса Марсьяля со счетом 5:0.

На Олимпийских играх в Токио Бакши выступал в составе команды Российского олимпийского комитета и стал обладателем "бронзы". Первые четыре профессиональные поединка он провел на территории России, а в базе BoxRec сейчас указано, что боксер имеет гражданство Сербии.

Напомним, что Бакши бился в финале квалификационного олимпийского турнира в Париже с украинцем Александром Хижняком. Тогда 25-летний Хижняк победил крымчанина раздельным решением судей. Три арбитра зафиксировали счет в пользу украинца с одинаковыми 30-27, еще один увидел преимущество полтавчанина 29-28, а один из рефери отдал победу предателю 28-29.

