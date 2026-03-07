Украине после случившегося на Паралимпиаде-2026 посоветовали взыскать миллиарды евро с Италии и ПМК

Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек раскритиковал участие российских спортсменов в зимних Паралимпийских играх-2026. Легендарный голкипер заявил, что Украина должна требовать от организаторов соревнований и принимающей страны многомиллиардную компенсацию.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступил с таким заявлением на фоне допуска россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами. По его словам, из-за проведения Паралимпиады боевые действия могут затянуться и привести к большему числу жертв.

"Участие российских спортсменов в Паралимпийских играх — это огромная реклама империалистической войны России. Из-за Паралимпиады война будет продолжаться дольше, и в ней погибнет гораздо больше людей", — написал Гашек в соцсети Х.

Он отметил, что ответственность несут организаторы соревнований и принимающая страна. Гашек заявил, что Паралимпийский комитет (ПМК) и Италия, которые предоставили свою территорию для проведения Игр, должны компенсировать Украине последствия такого решения.

Также он добавил, что Международный паралимпийский комитет и Италия, предоставившие площадку для проведения Игр, "несут за это полную ответственность" и должны выплатить Украине "десятки миллиардов евро" за рекламу российской войны.

Зимние Паралимпийские игры-2026 проходят с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях участвуют 612 спортсменов из 56 стран.

Международный паралимпийский комитет допустил к турниру десять представителей стран-союзников России: шесть спортсменов из РФ и четырех из Беларуси. Они выступают в отдельных дисциплинах лыжного спорта и сноуборда.

Сборная Украины представлена на Паралимпиаде крупнейшей в своей истории делегацией спортсменов: 35 спортсменов (25 непосредственных участников и 10 спортсменов-гайдов).

Как сообщал OBOZ.UA, во время церемонии открытия зимней Паралимпиады-2026 в Италии зрители освистали делегацию России, которая прошла по арене со своим национальным флагом. Перед этим решение Международного паралимпийского комитета допустить россиян к участию под собственным флагом вызвало бойкот церемонии со стороны нескольких стран, включая Украину.

